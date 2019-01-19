Греческий посол не оправдал русофобские надежды украинских журналистов

19.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Посол Греции на Украине Георгиос Пукамиссас не стал подыгрывать журналистам украинского издания «Зеркало недели» – обличать Россию и объявлять ее проблемной страной для Греции и Европы в целом.

Отвечая на их провокационные вопросы, он, прежде всего, подчеркнул, что после визита в РФ греческого премьера Алексиса Ципраса в 2018 году «добрые» отношения двух стран начали восстанавливаться. Пукамиссас не согласился с утверждением о противостоянии ЕС и России – «этой большой страны».

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«Греция особенно поддерживает действия, предпринимаемые Германией и Францией на основе Минских соглашений. Нельзя сказать, что это Россия придумала гибридную войну.

Но чего хочет Украина? Украина хочет потерять Донбасс окончательно? Для Греции Украина – это совокупность территорий, включающих и Донбасс, и Крым. И мы стараемся сделать так, чтобы т.н. «народные республики» вернулись в состав Украины», – сказал посол.

Он также не стал обвинять Россию в обострении ситуации на Азовском море, где ФСБ РФ ужесточила проверки после захвата Киевом крымского сейнера «Норд».

«На всех встречах министров иностранных дел стран – членов Евросоюза Греция всегда говорит, что нужно быть очень аккуратными и всегда перепроверять всю информацию. А в данном случае все стороны еще и должны сохранять самообладание. Мы за то, чтобы была восстановлена беспрепятственная работа украинских портов Бердянск и Мариуполь. Для нормальной работы порта нужно, чтобы никто не создавал сложности, ни Россия, ни кто-либо другой», – сказал Пукамиссас.

При этом он заявил, что Афины не столкнулись с проблемой ограничения прохода греческих кораблей через Керченский пролив.

Пукамиссас фактически отказался комментировать ситуацию с получением Украиной томоса от Константинопольского Патриарха.

«Во-первых, государство Греция не высказывает мнений в отношении позиции Элладской Православной Церкви. Во-вторых, греческое государство не оказывало влияния на принятие решения Вселенским Патриархатом», – сказал Пукамиссас.

Он также подчеркнул, что ограничение въезда для российских священнослужителей, из которого СМИ попытались раздуть скандал, было связано с сугубо бюрократическими вопросами.