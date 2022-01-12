Греческое телевидение намекнуло косовским сепаратистам Косово на переезд в Австралию

12.01.2022  16:22 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Греция, Дзен, Косово, Скандал, Спорт


В ходе трансляции матча гандбольных сборных Греции и Косово греческий телеканал ЕРТ3 на флаге албанских сепаратистов вместо профиля Косово изобразил профиль Австралии.

Произошедшее вызвало возмущение у Приштины, и представителям ЕРТ3 пришлось извиняться.

В ходе трансляции матча гандбольных сборных Греции и Косово греческий телеканал ЕРТ3 на флаге...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», матч между сборными Греции и Косово проходил в столице Крита – Ираклионе.

По итогам игры победа со счетом 26:25 осталась за греческой сборной. При этом трансляцию матча вел греческий телеканал ЕРТ3, который на заставке представил свой вариант флага Косово – вместо профиля отторгнутого от Сербии края там был изображен профиль континента Австралия.

После того, как сепаратистские СМИ, а также «Косовская федерация гандбола» раздули скандал по поводу символики, генеральный директор ЕРТ3 Филиос Стангос выступил с официальными извинениями по этому поводу, перенеся ответственность за произошедшее на нерадивость графического дизайнера.

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