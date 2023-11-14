Греция блокирует вступление Албании в ЕС из-за грекофобии

Алексей Топоров.  
14.11.2023 18:54
  (Мск) , Белград
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Албания, Греция, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал


Афины отказались поддержать обращение Тираны к Еврокомиссии  с просьбой начать рассмотрение первых пяти переговорных пунктов о вступлении в ЕС.

Так Греция ответила на арест в Албании кандидата в мэры албанской Химары – этнического грека Фреди Белери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Афины отказались поддержать обращение Тираны к Еврокомиссии  с просьбой начать рассмотрение первых пяти переговорных...

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Греция, заблокировав начало процесса вступления Албании в ЕС, планирует добиться не только освобождения Белери, но и утверждения его на посту мэра Химары. Дело в том, что кандидат в градоначальники победил на выборах в городе, большинство населения которого составляют греки. Однако албанские власти арестовали его еще в мае этого года, обвинив в подкупе голосов, желая поставить на его место албанца.

Афины неоднократно призывали Албанию отпустить Белери на свободу и позволить ему принести присягу мэра, называя его преследование политически и этнически мотивированным.

Как заявил порталу Euraktiv некий дипломатический источник, у Греции есть ряд других вопросов к Албании, касающихся положения местного греческого меньшинства. В частности, по поводу переписи населения, когда представителям греческой диаспоры переписчики внезапно «забывали» задавать вопросы про их вероисповедание и родной язык, пытаясь выдать за албанцев.

Химара – один из центров Северного Эпира, населенного преимущественно греками, который по прихоти шести европейских государств был в начале 20 века включен в состав Албании. Несмотря на мощное местное движение за воссоединение с Грецией, учредившего Автономную республику Северный Эпир.

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