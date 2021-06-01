Греция не признает Косово, но ведёт антисербскую политику

01.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В ответ на давление Запада Афины выбрали компромиссный вариант: продолжать не признавать независимость Косово, усиливая сотрудничество с краем.

В ближайшее время состоится визит в Приштину министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Информация о том, что Греция может признать Косово, муссируется последнюю неделю настолько интенсивно, что на нее был вынужден отреагировать президент Сербии Александр Вучич.

«Сначала они (Греция – ред.) открыли офис по торговым отношениям, когда албанцы ввели незаконные налоги, а затем в пятницу, в пять часов по полудни, мы были проинформированы Грецией, что они будут и дальше улучшать сотрудничество с Косово, повышать уровень взаимодействия в интересах Косово, – прокомментировал ситуацию сербский президент. – Сказать, что нам больно – это ничего не сказать, поскольку Греция нам дорога, как братская страна, и мы надеемся, что она не примет решение (о признании Косово – ред.)… Им необходимо подтолкнуть Сербию, но это давление не только из-за Косово, но и для того, чтобы остановить экономический рост Сербии».

В ответ МИД Греции выпустил пресс-релиз, в котором попытался оправдаться за сделанные в сторону Косово шаги.

«Несмотря на развитие сотрудничества между Приштиной и Афинами, позиция Греции по вопросу независимости Косово остается неизменной (не признавать Косово – ред.). Греция, как давний член ЕС и НАТО, стремится укрепить мир, демократию и стабильность, безопасность, экономическое развитие и соблюдение прав человека в регионе Западных Балкан.

В этом контексте Греция решительно поддержала европейскую перспективу для всех партнеров на Западных Балканах, включая Приштину, а также поддержала диалог между Белградом и Приштиной с помощью ЕС», – говорится в ноте греческого внешнеполитического ведомства.

Также Афины сообщили, что предстоящий в начале июня визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Приштину «связан с созданием новых государственных институтов Приштины». Официальные Афины также заявили, что они поддерживают либерализацию визового режима для Косово и европейский путь края.

«Греция следует конструктивному подходу к Приштине, и с 2019 года является страной пребывания «Косовского офиса по торговле и экономическим вопросам в Афинах», взаимодействуя с Косово в целях расширения сотрудничества в различных областях», – говорится в пресс-релизе МИД Греции.