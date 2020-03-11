Греция объявляет мигрантов «турецкими пешками» и ставит денежный заслон

11.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Греческое правительство больше не будет содержать за государственный счет мигрантов, получивших убежище в стране.

Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процесс предоставления убежища тем, кто имеет право на это может затянуться, но после его получения пособия и гостеприимство заканчиваются, – заявил министр иммиграционной политики Нотис Митаракис. – Потому, что эта практика (выплата – ред.) была настолько привлекательна, что многие ехали к нам, исключительно, чтобы пользоваться льготами».

Нотис Митаракис.

С момента, как Турция с целью давления на ЕС открыла границы для мигрантов, и основной удар в силу своего географического положения приняла на себя Греция, Афины решили пойти на жесткие меры, чтобы ослабить давление на страну. В частности, было принято решение, согласно которому через 30 дней после получения мигрантом убежища в Греции он прекращает получать денежные выплаты и льготы. Впрочем, эта мера не затрагивает несовершеннолетних «без сопровождения взрослых».

«Эти люди далеко не все из Сирии, – отметил греческий министр. – Они долгое время жили в Турции, многие свободно говорят по-турецки. Правительство этой страны поддерживает их миграцию, предоставляя им транспортные средства на дорогу до границы…. Нельзя использовать мигрантов в качестве пешек для собственных игр».

Согласно данным греческих миграционных служб, в стране на сегодняшний момент получили убежище 6 тысяч 537 мигрантов. По решению Верховного комиссара ООН в январе этого года Греция предоставила финансовую помощь 14 тысячам 900 мигрантам, размер которой варьировался от 90 до 550 евро в зависимости от разных условий: величина и состав семьи, место временного жительства и другие параметры.