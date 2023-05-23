Греция покорно впряглась в ярмо евроатлантизма: сокрушительное поражение левых на выборах

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Греческий премьер Кириакос Мицотакис и его партия «Новая демократия» с рекордным результатом выиграли предвыборную гонку. Действующая власть за время своего правления зарекомендовала себя безотказным исполнителем воли руководства ЕС, в ущерб собственным интересам, поддерживая в полном объеме санкционную политику Брюсселя.

Недовольство жителей Эллады вызывало и наличие американских военных баз на территории страны. Падение уровня жизни рядовых греков также не способствовало популярности Мицотакиса у населения. Тем ошеломительнее были для многих результаты выборов, прошедших 21 мая.

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По официальным данным МВД, в 99,56% избирательных округов партии набрали следующие проценты:

Новая демократия: 40,79%

СИРИЗА: 20,07%

ПАСОК: 11,46%

КПГ: 7,23%

Наиболее часто встречающаяся реакция греков на результат выборов в социальных сетях звучала лаконично: «Позор, большой позор»… В Instagram несколько человек репостили фото, на котором на черном фоне вместо экзит-пола было написано: «уезжай из Греции».

128 комментариев под фотографией резюмировали настроения, циркулирующие в социальных сетях с вечера воскресенья. В некоторых комментариях звучали совсем уж трагичные ноты. Люди писали, что спасения нет, и они должны покинуть страну. Другие писали, что им не будет жалко тех, кто проголосовал за Новую Демократию, и что они стыдятся упадка народа. Некоторые указывали, что в результате виноваты лидеры левых партий. Многие говорили о мошенничестве во время выборов…

О причинах поражения греческой оппозиции пишут сейчас все местные СМИ. Такого оглушительного провала не ожидал никто. Перечислять версии и мнения греческих политологов, политтехнологов и прочих экспертов не стану. Предложу свой вариант решения этой задачи, и отвечу на вопрос – «почему проиграли?», с помощью простейших арифметических действий.

Лидеры оппозиции – партии СИРИЗА, ПАСОК и греческие коммунисты, как и еще две партии прошедшие в парламент, придерживаются левых взглядов, и близки в своих программах по многим ключевым вопросам. Они набрали в сумме – почти 60 процентов голосов избирателей! Так не в разобщенности ли кроется поражение «левых» сил?

Лидеры главных оппозиционных сил в стране – СИРИЗА и ПАСОК – уже заговорили о сближении и возможности совместных действий. Но, как говорят: «ложка – дорога к обеду»… Очевидно, что шанс на независимое развитие Греции, на ближайшие годы, уже упущен.