Греция возводит стену на границе с Турцией

20.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Металлический забор общей протяженностью в 27 километров начала возводить Греция в Эвросе, куда направляется основной поток мигрантов из Турции.

Об этом сообщает Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект обещают завершить к апрелю будущего года, ожидается, что по высоте стена должна превысить аналогичные сооружения в Европе, а также на границе между Мексикой и США.

«Сооружение забора в Эвросе – это наименьшее, что мы могли бы сделать, чтобы укрепить границу и обезопасить жителей Эвроса, – прокомментировал ситуацию премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Работы стоимостью 63 миллиона евро включают в себя установку пятиметрового стального барьера, обвитого колючей проволокой, и восьми новых смотровых башен, которые будут использоваться вооруженными силами Греции. Проект ведет министерство гражданской защиты Греции, а участвуют в нем четыре строительные компании.

Также в пограничном Эвросе будут модернизированы существующие 57 военных смотровых башен с тепловизионными камерами. Греческое правительство отправило для охраны границы в Эвросе еще 400 пограничников, еще 800 – в восточную часть Эгейского моря, где также наблюдается обострение с Турцией и мигрантского вопроса (Анкара пытается отправлять мигрантов на шлюпах) и 480 – в другие части Греции.