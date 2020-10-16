Greenpeace признал: Военные не могли отравить океан на Камчатке

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Элементы ракетного топлива не обнаружены в пробах воды и грунта, взятых активистами российского отделения Greenpeace на Халактырском пляже на Камчатке, где наблюдался массовый мор гидробиотнов.

Об этом сообщается на сайте организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным заключения Химико-аналитического центра «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге, гептил (входящий в состав ракетного топлива) не был обнаружен в пробах воды и биоматериалах», – говорится в сообщении.

Напомним, что после обнаружения массового мора либеральные блогеры поспешили обвинить в произошедшем российских военных, которые проводили в том районе учения.

В пробах морской и речной воды, а также организмах моллюсков и крабов обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения, сообщает Greenpeace.

Ни одно из установленных в пробах госорганов или Greenpeace соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать наблюдаемые серьезные последствия, констатирует организация.

В пробах воды были обнаружены микроводоросли — динофлагелляты. Выделяемые ими токсины вполне могли повлиять на серферов, которые жаловались на ожоги роговицы глаз.