Greenpeace признал: Военные не могли отравить океан на Камчатке
Элементы ракетного топлива не обнаружены в пробах воды и грунта, взятых активистами российского отделения Greenpeace на Халактырском пляже на Камчатке, где наблюдался массовый мор гидробиотнов.
Об этом сообщается на сайте организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По данным заключения Химико-аналитического центра «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге, гептил (входящий в состав ракетного топлива) не был обнаружен в пробах воды и биоматериалах», – говорится в сообщении.
Напомним, что после обнаружения массового мора либеральные блогеры поспешили обвинить в произошедшем российских военных, которые проводили в том районе учения.
В пробах морской и речной воды, а также организмах моллюсков и крабов обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения, сообщает Greenpeace.
Ни одно из установленных в пробах госорганов или Greenpeace соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать наблюдаемые серьезные последствия, констатирует организация.
В пробах воды были обнаружены микроводоросли — динофлагелляты. Выделяемые ими токсины вполне могли повлиять на серферов, которые жаловались на ожоги роговицы глаз.
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