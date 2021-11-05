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05.11.2021 18:43 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Финансы
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Греф и его «Сбер» уходят с Балкан

«Сбербанк-Европа» продает свои филиалы в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении и Венгрии, чтобы...

«Сбербанк-Европа» продает свои филиалы в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении и Венгрии, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес- модели».

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 милиардов евро, 162 филиалами и около 600 тысячами клиентов (на конец 2020 г.)», – сообщается в релизе, размещенном на сайте «Сбера».

Свое решение Sberbank Europe AG объясняет желанием «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». При этом чешский филиал Sberbank Czech Republic продан не будет и продолжит работу в привычном режиме.

«Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером», – сообщает пресс-служба банка.

Специалисты в банковской сфере активно комментируют эту новость.

«Продажа Сбером европейского банковского бизнеса изначально звучала непонятно с точки зрения причин и последствий. Но пазл дополнил вчера вице-председатель Давид Рафаловский, объявив одновременно об открытии R&D центра Сбера в Берлине. Теперь комбинация становится понятнее.

По сути, банкстеры избавились от традиционного банковского бизнеса в Восточной Европе – стагнирующего и не слишком перспективного – и сделали ставку на развитие экосистемы и финтеха.

Технологический офис в Берлине должен стать хабом для талантливых IT-специалистов, работающих на Западе (в т.ч. уехавших из России): получается, Сбер «возвращает мозги» для работы на российском рынке», – комментирует сброс активов телеграм-канал banksta.

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