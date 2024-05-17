Греф поселился в Алупке – вокруг стали наводить красоту, но укоротили канатку на Ай-Петри

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Ялта приняла половину всего туристического потока Крыма на майские праздники – 130 из 266 тысяч туристов провели длинные выходные на южнобережном курорте. К старту высокого сезона приурочили два события – презентацию отремонтированного исторического центра Алупки и открытие канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», которая стала короче на одну станцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

1 мая Алупка встречала высокопоставленных гостей. Принимать технический запуск проекта «Старый город» приехал глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф. Официально презентация обновленного исторического центра назначена на 3 июня, когда Алупка отмечает День города. Поэтому для первых лиц устроили особый «тест» – перфоманс с приглашением художников, артистов и краеведов.

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После глава Крыма в своем телеграм-канале напомнил, что в 2022 году Алупка выиграла грант по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для создания туристского кода центра города. В последующие два года из федерального бюджета на проект было выделено более 250 млн рублей.

«Все эти преобразования подчеркнут историческую ценность города и станут точкой притяжения как для жителей Южного берега, так и для гостей Крыма», – подчеркнул Аксёнов.

Задача проекта – создать единое архитектурно-культурное пространство в исторической части Алупки. С этой целью электрические провода убрали под землю, заменили трубы водопровода и канализации, и сверху уложили брусчатку под стать Воронцовскому дворцу, который является главной достопримечательностью Алупки.

Глава администрации Ялты Янина Павленко регулярно отчитывалась в соцсетях и мессенджерах о ходе ремонт в Алупке. Она даже сообщила, что с городской площади снесли две частных постройки, чтобы визуально расширить пространство.

«Осмотрели на днях освобождённую от строений территорию напротив бюста Амет-Хану Султану. Ещё на старте работ поняли: два частных жилых объекта «рвут» пространство и не вписываются в общую концепцию. С собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета. Теперь у них квартиры в одной из новостроек Ялты, а у нас – общественное пространство, которого так не хватало центру Алупки. Уже думаем, как обустроить там амфитеатр», – сообщила Павленко в середине апреля.

Хозяева построек на площади получили квартиры в новостройках Ялты

Явно расселение жильцов не вписывалось в федеральный грант, и бюджету Ялты подобное приобретение не по статьям расходов. Как говорят сами алупкинцы, дополнительное финансирование идет со стороны главы «Сбербанка», который с недавних пор поселился в Алупке, и желает видеть вокруг своей «летней резиденции» красоту и порядок.

Собственно, ничего в этом осудительного нет. В русских традициях меценатство на общественное благо только приветствуется. Однако речь идет не о благотворительности, а, скорее, о некой компенсации Ялте от потери нижней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри».

Она находится на Алупкинском шоссе, аккурат на пути следования Грефа от новой резиденции в сторону курортного комплекса «Мрия», который Сбербанк признал своим только недавно, хотя изначально на задней стене искусственного водопада у входа в комплекс красовалось слово «Сбер». Злые языки говорят, что пробки и транспортный коллапс у нижней станции канатки в летнее время срывали бы рабочий график столь важной персоны. Охрана ничего с этим поделать не могла, и тогда решение назрело само – закрыть канатную дорогу, что и было сделано в октябре 2022 года.

Тогда Ялта лишилась круглогодичного туристического объекта, передав его в республиканскую собственность, получила судебный иск от арендатора канатки, который вдруг потерял объект без каких-либо претензий, а на республиканском уровне заговорили о некоем инвестиционном проекте для увеличения пропускной способности подъемника.

При этом сама канатная дорога входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира благодаря примененному принципу «маятника»: на полуторакилометровом участке от средней до верхней станции нет опор, их функцию выполняют движущиеся навстречу друг другу вагончики с четко высчитанной скоростью и количеством пассажиров. Увеличить количество пассажиров можно только изменив принцип работы канатки, о чем уже сообщил тот самый инвестор – курортный комплекс «Мрия», который намерен построить на Ай-Петри канатную дорогу карусельного типа.

Пока же для удовлетворения гостей подъёмник запустили со средней станции «Сосновый бор» без какой-либо модернизации и увеличения пропускной способности. Здесь наплыв транспорта и туристов никому не мешает, кроме краснокнижных сосен.