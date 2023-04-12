Греф рассказал, как произошла крупнейшая утечка данных из Сбера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массовая утечка личных данных «Сбербанка» произошла из-за предательства.

Об этом президент Сбера Герман Греф заявил сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«За всю историю нашего существования из систем банка однажды были похищены данные наших клиентов. Это была ситуация не внешнего проникновения, а внутреннего предательства, как мы это называем. Сотрудник, подготовленный нами, очень квалифицированный, хорошо знающий, как работает наша система, придумал систему обхода и кражи личных данных клиентов. Мы увидели, что данные похищены. В черном интернете он пытался продать эти данные. Мы не допустили утечки этих данных, мы их перехватили, и преступник был раскрыт», – отметил Греф.

Он признался, что не может дать полной гарантии, что хищения личных данных больше не произойдет.

«Когда случается такая штука, она показывает, что в наших системах была уязвимость от внутреннего предательства. Это случилось в 2017 и 2018 году. За эти годы мы сделали огромную работу, чтобы поставить заслон на пути преодоления внутренних барьеров сотрудниками. Я не могу дать 100% гарантии, что этого никогда не произойдет, потому что идет соревнование с хакерами. Но пока я не вижу таких уязвимостей, которые могли бы привести к массовой утере данных наших клиентов», – сказал Греф.

По его словам, за безопасностью Сбера следит искусственный интеллект.

«Сбер – уникальная организация. Мы были самым атакованным субъектом со времени начала СВО. И мы ни на одну минуту не прекратили наши операции из-за кибератак», – похвастался Греф.

Он уверяет, что клиенты банка защищены даже от телефонных мошенников.

«Попытки хищения с помощью так называемого социального инжиниринга или звонков, когда граждане сами совершают операции. Это большая проблема. В Сбере мы научились в 99,6% случаев преодолевать такого рода мошенничество даже тогда, когда человек сам отдает деньги. Иногда нашим клиентам не очень ловко. Операция заблокирована, просят перезвонить, сказать секретное слово, но мы это делаем в целях защиты наших клиентов», – сказал Греф.