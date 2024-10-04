Британский журналист Грэм Филлипс намерен добиваться в Европейском суде по правам человека отмены санкций, введенных против него Великобританией «за дестабилизацию Украины и угрозу ее суверенитету».

Прекращать свою блогерскую деятельность Филлипс не собирается, хоть и не может попасть домой, встретиться с родителями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Первого севастопольского» журналист и блогер рассказал, что, с одной стороны, ему льстит такое внимание к своей персоне со стороны правительства, поскольку под антироссийские санкции из коренных британцев попал только он.

«Честно, это и почётно, и удивительно, потому что я единственный британец под санкциями своей собственной страны. Куча геморроя, куча проблем у меня в Англии… там дом, семья. Процесс борьбы против этого паршивого британского правительства всё ещё идёт. Нужно обращаться в Европейский суд по правам человека. Поэтому я сосредоточен на своей работе, я таким образом борюсь против этого, против беспредельных санкций. Это, конечно, почётно, но очень неудобно. Я не могу вернуться в Англию, на Родину, мне это запрещено. Конечно, я нахожусь в прекрасном Мариуполе, но я британец и должен иметь право возвращаться на Родину, где у меня семья. Ну, как-то прорвёмся. Для всех есть свои испытания, а я к этому отношусь как к испытанию, которое обязательно преодолею», – отметил он.

По словам журналиста, у санкций одна цель – остановить правду и тех, кто ее стремится донести. Поэтому здесь выход только один – Победа.

«Вот победим, я возвращаюсь в Великобританию, стану премьер-министром. И тогда всё будет классно между Великобританией и Россией, потому что, естественно, Великобритания и Россия должны быть друзьями. Остальные страны меня не касаются. Я, в первую очередь, должен думать о своей Великобритании, и мне так хочется видеть замечательные отношения между Великобритании и Россией. И чтобы добиться этого, мне придётся стать премьер-министром. Так и будет», – заключил Филлипс.