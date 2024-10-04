Настоящий праздник воссоединения Донбасса с Россией будет тогда, когда все русские земли будут освобождены от украинских нацистов.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал британский журналист Грэм Филлипс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет праздником, когда это будет праздник для всех. Не только в Мариуполе, где все классно, хорошо, драматический театр строится, но когда весь Донбасс будет освобождён, когда Курская область освобождена, когда вообще хорошо везде – и в Белгороде, и на Донбассе, и в Крыму. Тогда везде будет хорошо и будет праздник, а для этого, конечно, нужно победить украинских нацистов. Надеюсь, что это будет как можно скорее», – отметил Филлипс.

Сейчас он находится в Мариуполе, наблюдает за тем, как восстанавливается город.

«Эта стройка – это новая жизнь для Мариуполя. Это перестройка, если это слово можно использовать в позитивном контексте. Каждый день здесь совершаются подвиги. И это очень здорово. В принципе город должен всегда развиваться, и Мариуполь имеет очень огромный потенциал. На «Азовстали» даже ничего особо не начиналось – это следующий этап, там будут строить технопарк. Город будет реализовывать свой потенциал, который при Украине никак не реализовывался. При Украине город остановился», – подчеркнул журналист.

Вот уже 10 лет он ведет свой видеоблог о жизни в Крыму на Донбассе. Был свидетелем многих исторических процессов.

«Просто хочется, чтобы везде всё было хорошо. И в Горловке, где я только что был. Там, конечно, крайне тяжело. Потому что теперь такая техника, которой не было 10 лет назад – украинские нацисты используют беспилотники и просто кошмарят людей. Конечно, хочется, чтобы везде было хорошо, чтобы везде была стройка, движение, дружба и позитив. И вот, в Горловке большой контраст с Мариуполем. Я хочу, чтобы везде в России был позитив, а моя судьба навсегда связана с Донбассом. Это значит только победа, только благополучие, только развитие», – заключил Филлипс.