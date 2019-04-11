«Грех всё это терять»: украинский политический хлам подвергнут грандиозной перетряске к парламентским выборам

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае поражения Петра Порошенко на президентских выборах, его партия может значительно преобразоваться, изменить название и влиться в коалиции на базе всех старых прозападных антироссийских сил.

С другой стороны, относительный успех Юрия Бойко может привести к собиранию и формированию аналога Партии регионов под обновлённым брендом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается «БПП». Если, в случае поражения Пётр Алексеевич сам возглавит партию, что весьма вероятно, то, я думаю, что он большую часть структуры сохранит. Опять-таки, поменяют, не поменяют название. Но ещё с прошлого года, даже несколько раньше, было известно, что Юрий Витальевич Луценко – активный сторонник ребрендинга и, фактически, формирования нового центристского проекта, где он хочет объединить и «БПП», «Народный фронт», и, возможно, ещё ряд центристских партий, чтобы не быть привязанным к президентскому рейтингу, имиджу и так далее. Но сейчас, после того как Порошенко удалось, всё-таки, мобилизовать и вокруг себя сцементировать воинствующих патриотов, грех всё это терять.

Поэтому я пока склоняюсь к тому, что, скорее всего, Порошенко сохранит «БПП» примерно в нынешнем виде, но к нему могут присоединиться, в частности, Турчинов, хотя пока вопрос открыт, но я думаю, это возможно. Как орговик, он может быть полезен, и его будут уговаривать, тем более, у него опыт именно в выстраивании партийных структур. Если захочет, пока я в этом не уверен. С высокой вероятностью присоединится Парубий», – рассказал он.

Что касается сегодняшнего парламентского меньшинства, политолог отметил, что «Оппозиционный блок» будет усиливаться за счёт Евгения Мураева, однако, если интересы Рината Ахметова начнут ущемляться, он может подтолкнуть своих вассалов к переговорам об объединении с весьма рейтинговой партией Бойко, Медведчука и Рабиновича.

«Мураев присоединился к «Оппозиционному блоку», они уже заявили, что будут создавать некую новую партию. Вопрос: «Это действительно будет новая партия с новым названием и, наверное, с коллективным лидерством?» Реально, это ахметовская группа. Вилкул не является самостоятельным игроком. Ему сделали кастинг, поставили кандидатом в президенты, проверили: на роль самостоятельного рейтингоносца, который за счёт личного рейтинга может обеспечить прохождение в парламент, он не потянул. На 5% не вышел. Близко, но не вышел. Поэтому будут усиливать Мураевым, может быть, даже будут смотреть и вот этот кастинг продолжится: кто из них лучше будет восприниматься избирателями, соответственно, кто станет номером первым в этом блоке. Коллективное лидерство будут демонстрировать.

Теперь история с «Оппозиционной платформой». Политический проект, где фронтменом стал Юрий Бойко, но там такие монстры. Это проект Медведчука, плюс там ещё Рабинович. Вот что это будет, кто возглавит, потому что было много слухов, что Рабинович должен стать номером первым, но, поскольку Бойко показал очень неплохой результат, выше, чем ожидалось… Может быть даже сценарий, я его не исключаю, слухи об этом есть, если вдруг у Ахметова все ключевые фигуры поймут, что есть риски не преодолеть пятипроцентный барьер, то тогда могут возобновиться переговоры об объединении, о воссоздании фактически, де-факто, «Партии регионов» или прежнего «Оппозиционного блока», но уже всем этим колхозом», – отметил Фесенко.

При этом эксперт подчеркнул, что роль Олега Ляшко и его «Радикальной партии» в грядущей парламентской гонке также не следует приуменьшать, так как это выгодная фигура в руках всё того же Рината Ахметова.

«В принципе, Ляшко опустился почти до ядерного электората. Но, всё-таки, у него этот ядерный электорат есть. Поэтому, если не произойдёт каких-либо перекосов, перепадов, то я думаю, что он может за свои 5-5,5% побороться. Шансы на это есть, хотя он оказался в зоне риска, слишком уж близко вот к этой (черте – прим. ред.). И динамика не самая хорошая.

Но, тем не менее, если Ринат Леонидович (Ахметов – прим. ред.) сохранит и финансовую, и медийную поддержку, то (всё возможно – прим. ред.). Для чего нужен Ляшко Ринату Леонидовичу? Для возможного участия в будущей коалиционной игре.

Потому что даже если своя партия: Вилкул или Мураев – неважно кто, они пройдут в парламент, да, шансы такие есть, но их в коалицию брать не будут. Они чужие, это бывшие регионалы. Я думаю, что вот эти табу для постмайданных партий сохранятся. А Ляшко могут взять. Ляшко может поиграть. К нему относятся, конечно, сложно, тем не менее, когда нужны будут партнёры по коалиции, это будет вполне приемлемый вариант, и для Рината это шанс, через Ляшко завести своих людей в правительство и влиять на новый Кабмин и вообще на политику в Верховной Раде», – резюмировал Владимир Фесенко.