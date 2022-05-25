Греки приравняли своих героев-освободителей к украинским нацистам

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Новости Украины

Греческое руководство оригинальным образом решило оправдать свою принадлежность к числу стран-поставщиков оружия Украине.

Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она обратила внимание на заявления премьер-министра Греции Мицотакиса в адрес России и её руководства, которые он сделал в ходе поездки в Вашингтон.

«Отметили странный набор исторических «аналогий», использованных автором. Национально-освободительная борьба греков двухсотлетней давности оказалась в одном ряду с преступными действиями киевского режима, который на протяжении восьми лет воевал против собственных граждан в Донбассе. Трудно поверить, что вровень с нацистами из батальона «Азов» поставлены герои обороны греческой крепости Месолонги в 1825-1826 годах, причем среди отважных защитников там были русские филэллины – им в городе установлен памятник. Особенно кощунственно подобные реплики звучат на фоне самоотверженной борьбы греческого Сопротивления с немецко-фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны», – возмутилась Захарова.

По её словам, таким образом, греческое руководство пытается оправдать накачку Украины оружием.

«По сути, речь идет об очередной попытке Афин оправдать свое глубоко ошибочное решение активно вписаться в западный антироссийский фронт, в числе первых отправить Киеву оружие, с помощью которого ВСУ ежедневно обстреливают мирное население Донбасса, убивают людей в Донецке, Рубежном, Авдеевке, других населенных пунктах. Неудобную правду на Западе принято старательно замалчивать», – отметила представитель МИД.

Она добавила, что официальные Афины старательно воспроизводят извращенные трактовки действий России на Украине.

«Нам голословно вменяют неоимперские амбиции, ревизионизм, агрессивное обеспечение неких территориальных претензий, проистекающих из чьих-то исторических фантазий. Длинный список беспочвенных претензий – в который раз предъявлен безапелляционно и бесцеремонно, альтернативный взгляд исключен, так как из греческого информационного пространства исключены российские СМИ. Очевидно, что подобные высказывания призваны лишний раз закрепить у западной публики унифицированные оценки событий на Украине и вокруг нее, служат паролем лояльности Афин американо-натовским правилам и установкам», – заключила Захарова, добавив, что все вызовы не останутся без адекватных ответов с российской стороны.