Греки разочарованы пребыванием в Евросоюзе, а молодежь и вовсе за союз с РФ

Игорь Перминов.  
06.06.2024 11:33
  (Мск) , София
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Греция, Дзен, Общество, Политика, Россия


По устоявшемуся мнению, Греция является наиболее верным членом НАТО и ЕС. По крайней мере, большинство команд из Брюсселя и Вашингтона, греческие правители исполняют беспрекословно, старательно «взяв под козырек», в числе прочего исправно снабжая оружием киевский режим. Однако в самый канун выборов в Европарламент всплыл неожиданный факт, позволяющий предположить, что позиция греческого народа и его правителей существенно отличается.

Исследовательский центр с лихим названием«Пью» (Pew – Pew Research Center), расположенный в Вашингтоне, озаботился мнением рядовых европейцев о нахождении их стран в составе Европейского Союза. Вряд ли результат проведенных опросов порадовал заокеанских «аналитиков».

По устоявшемуся мнению, Греция является наиболее верным членом НАТО и ЕС. По крайней мере,...

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Большинство (53%) взрослого населения Греции четко обозначило своё отрицательное отношение к ЕС и к участию в этом союзе. Эту информацию распространила популярная афинская газета Kathimerin.

Что любопытно, исходя из исследований греческих социологов, за союз с Россией, а не Евросоюзом (!), высказывается 43 процента молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Напрашивается вопрос: не пора ли греческим политикам услышать мнение собственного народа? Вопрос, конечно, риторический. Греция, как и весь Балканский полуостров, давно уже живет под жестким диктатом, навязанного Вашингтоном евроатлантизма. Однако бесконечно игнорировать мнение людей невозможно. Это путь, ведущий к неизбежному социальному взрыву.

 

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