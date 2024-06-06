Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По устоявшемуся мнению, Греция является наиболее верным членом НАТО и ЕС. По крайней мере, большинство команд из Брюсселя и Вашингтона, греческие правители исполняют беспрекословно, старательно «взяв под козырек», в числе прочего исправно снабжая оружием киевский режим. Однако в самый канун выборов в Европарламент всплыл неожиданный факт, позволяющий предположить, что позиция греческого народа и его правителей существенно отличается.

Исследовательский центр с лихим названием«Пью» (Pew – Pew Research Center), расположенный в Вашингтоне, озаботился мнением рядовых европейцев о нахождении их стран в составе Европейского Союза. Вряд ли результат проведенных опросов порадовал заокеанских «аналитиков».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Большинство (53%) взрослого населения Греции четко обозначило своё отрицательное отношение к ЕС и к участию в этом союзе. Эту информацию распространила популярная афинская газета Kathimerin.

Что любопытно, исходя из исследований греческих социологов, за союз с Россией, а не Евросоюзом (!), высказывается 43 процента молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Напрашивается вопрос: не пора ли греческим политикам услышать мнение собственного народа? Вопрос, конечно, риторический. Греция, как и весь Балканский полуостров, давно уже живет под жестким диктатом, навязанного Вашингтоном евроатлантизма. Однако бесконечно игнорировать мнение людей невозможно. Это путь, ведущий к неизбежному социальному взрыву.