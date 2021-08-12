Греки с восторгом приняли помощь сербских пожарных

12.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Жители Греции в интернете и в реальности массово выражают признательность пожарным из Сербии, прибывшим тушить масштабные пожары на греческом острове Эвия.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Особый отклик у греческих пользователей вызвало фото, на котором сербские пожарные загружают в машину еду, чтобы раздать жителям Эвии.

«Посмотрите, что делают пожарные из Сербии, когда не тушат пожар. Когда они потушили пожар, они загружают еду в пожарные машины и раздают ее жителям Эвии. Мое уважение», – написал греческий пользователь, завесивший фото на свою страницу в фейсбуке.

«Вы наши братья, спасибо вам от всего сердца», «Мы преклоняем колени перед вашей добротой», «Наши герои огня», «Сербы были с нами в беззаботные дни, когда приезжали в отпуска, они снова приехали, чтобы быть с нами в трудные времена. Спасибо всем этим людям от всего сердца», – – прокомментировали снимок другие греки.

Также жители Греции вспомнили, что приняли у себя по линии «Красного Креста» тысячи детей сербских беженцев из Боснии и Хорватии в 1995 году. При этом сами жители Эвии сами стали проявлять инициативу в отношении сербских гостей:

«Волонтеры, приходите к нам поесть. Наш ресторан небольшой, но вся еда будет для вас бесплатной, и мы сделаем все возможное, чтобы вы насытились», – написали хозяева одного из ресторанов на острове.

Командир вертолетного подразделения Министерства внутренних дел Сербии Ненад Недич заявил, что только накануне его подразделение сбросило 35 тонн воды в ходе 30 рейдов над северо-западной частью острова в двух деревнях, которые подверглись опасности из-за возгорания, которое к концу дня было локализовано и взято под контроль. Он отметил, что Сербия является одной из немногих стран, которые отправили технику в Грецию, и уточнил, что вместе со Швейцарией, которая прислала три, Сербия направила три вертолета для помощи греческому народу вместе с 14 членами экипажа, летчиками и авиамеханиками.