Греки в Афинах митингуют против Зеленского

Андрей Антонов.  
25.06.2023 15:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 627
 
Греция, Дзен, Политика, Украина


В столице Греции, Афинах, состоялась акция протеста, на которой собравшиеся призвали отказаться от поддержки правящего режима на Украине и прекратить поставки оружия Киеву. Мероприятие, собравшее свыше 50 человек, прошло вблизи подножия Акрополя, сообщает немецкое издание Publikum.

Манифестанты развернули плакаты: «Европа, прекратить снабжать киевский режим!», «СТОП поддержке режиму Зеленского!», «Зеленский – это диктатор!», «Остановим притеснение православных». По словам организаторов акции, греки не собираются поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, которого они приравнивают к диктаторам.

В столице Греции, Афинах, состоялась акция протеста, на которой собравшиеся призвали отказаться от поддержки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На Украине у власти лжецы и лицемеры. Зеленский ездит по всему миру и попрошайничает деньги, прикрываясь тем, что ведет страну в Европу, однако внутри самой страны проходят жесткие репрессии», – цитирует одного из пикетчиков польское издание Salon24.

Собравшиеся также заявили, что внутри самой Украины полностью отсутствует свобода слова, а для мирового сообщества создают лишь иллюзию, что внутри Украины все хорошо. В качестве доказательства была приведена ситуация с уничтожением канонической Православной Церкви.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть