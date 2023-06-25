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В столице Греции, Афинах, состоялась акция протеста, на которой собравшиеся призвали отказаться от поддержки правящего режима на Украине и прекратить поставки оружия Киеву. Мероприятие, собравшее свыше 50 человек, прошло вблизи подножия Акрополя, сообщает немецкое издание Publikum.

Манифестанты развернули плакаты: «Европа, прекратить снабжать киевский режим!», «СТОП поддержке режиму Зеленского!», «Зеленский – это диктатор!», «Остановим притеснение православных». По словам организаторов акции, греки не собираются поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, которого они приравнивают к диктаторам.

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«На Украине у власти лжецы и лицемеры. Зеленский ездит по всему миру и попрошайничает деньги, прикрываясь тем, что ведет страну в Европу, однако внутри самой страны проходят жесткие репрессии», – цитирует одного из пикетчиков польское издание Salon24.

Собравшиеся также заявили, что внутри самой Украины полностью отсутствует свобода слова, а для мирового сообщества создают лишь иллюзию, что внутри Украины все хорошо. В качестве доказательства была приведена ситуация с уничтожением канонической Православной Церкви.