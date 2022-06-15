Греки восторгаются Путиным: «Не стесняется сказать, что семья – это союз женщины и мужчины»

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Падение турпотока из России больно бьёт по экономике Греции, которая обречена на выживание в европейской системе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Балканист ТВ» заявил греческий журналист-международник Димитрис Лиацос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Греция продолжает выдавать визы, принимать российских туристов. Греческий бизнес, туроператоры сейчас на грани гибели, потому что они понимают: что мне 2 миллиона туристов из Германии, у которых всё оплачено в Дюссельдорфе и Мюнхене? Приезжают с этим браслетом, выпивают тут две бутылки пива – и больше нельзя ничего. Зачем мне таких 2 миллиона, когда 500 тысяч туристов из России оставляли больше, чем 2 миллиона немцев или французов. Приезжает 2,5 миллиона англичан – они нагадят, не оставляют никаких денег и уезжают обратно», – сказал международник.

«Русские всегда были и остаются любимыми туристами. И не только потому что кошелёк хороший, а потому что красивые люди, эрудированные, грамотные. Любая женщина с детьми из России приедет и кроме моря пойдёт в археологические места, в музеи. Из немцев – один процент, из англичан – ещё меньше. А русские – 15-20 процентов, особенно вне сезона, обязательно идут на какую-то экскурсию», – говорит журналист.

Также он рассказал о симпатиях в адрес России среди политиков.

«Есть симпатизирующие России через СССР левые слои Греции. Но есть сейчас, и я бы сказал, крупнее их, другие слои Греции – православные, правые. Люди, которые хотят традиционные ценности. Вы понимаете, сейчас, когда идут военные действия, есть люди, которые говорят, что мы за Путина, потому что он говорит открыто и не боится говорить, что семья – это объединение мужчины и женщины. Это для многих греческих семей вершина, кредо. Вместо того, что стараются и в Грецию провести эти свои идеи, все говорят, что это эталон свободы. Какой свободы и для кого?» – подчеркнул Лиацос.