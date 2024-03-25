Греки заблокировали поезд с танками для ВСУ. В Болгарии подготовили выход из НАТО

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Эшелон с американским вооружением должен был проследовать из греческого порта Александруполис в Болгарию для последующей передачи боеприпасов ВСУ.

На пути поезда, перевозившего американские танки, встали жители города. Организовали акцию местные коммунисты. Бронированные монстры были украшены надписями «Убийцы – убирайтесь домой», и вынуждены были развернуться в обратном направлении.

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Греческое издание Ελληνοφρένεια приводит комментарий одного из организаторов акции, Ставроса Базаса:

«Мы осуждаем использование нашего порта, нашей железнодорожной сети для создания баз НАТО, перевозки опасных военных материалов к границе с Болгарией поездами и сотнями грузовиков, как это происходит сегодня. Наш регион уже превращен в плацдарм НАТО и базу для переброски опасной военной техники для участия в войне с Россией на территории Украины. Это делается в интересах буржуазии нашей страны, чтобы бизнес-группы получили большую долю прибыли. Это не обеспечивает никакой безопасности народам региона, наоборот, превращает нашу страну в угнетателя других народов, а ее народ – в объект ответной агрессии».

Антивоенный активист осудил правительство Греции за предоставление реакционному режиму Зеленского натовских систем вооружения, говорится в материале греческого новостного портала.

Как сообщает сайт e-evros.gr, протестующие выкрикивали лозунг: «Александруполис – порт народа, а не оплот империалистов». На баннерах было написано: «Ни земли, ни воды для народных убийц», «Народные убийцы — это американцы», «Нет участия в НАТО» и «Американцы вон».

Тем временем антивоенные и антинатовские настроения охватывают и другие страны Балканского полуострова. Партия «Возрождение» внесла на рассмотрение в Народное собрание законопроект о выходе Болгарии из числа членов НАТО.

В своих доводах заявители утверждают, что Болгария за 20 лет членства в Альянсе понесла только потери, а членство в НАТО привело к унизительному размещению американских войск на территории страны. Речь идет о базах НАТО в Айтосе, Безмере, Графе Игнатьево и Новом Селе.

«Продолжение членства Болгарии в НАТО не только вредит нашей обороне и вооруженным силам, но также становится все более и более опасным для нашего суверенитета и национальной безопасности Болгарии», – говорится в проекте закона.

Правые партии, стоящие сейчас у власти в стране, с большой долей вероятности отклонят предложенный законопроект. Однако не следует забывать, что политическое движение «Возрождение», инициировавшее выход Болгарии из НАТО, на последних парламентских выборах заняло третью позицию в рейтинге электоральных предпочтений болгар. Партию поддерживает значительная часть населения страны.

Способ решения этой проблемы предложил один из читателей сайта Novini.bg, разместившего информацию о новом законопроекте.

«Полностью поддерживаю законопроект! НАТО является агрессивным военным блоком, направленным против России и приносит Болгарии только вред. Если евроатлантическое сборище [в парламенте] отклонит законопроект, проведем общенациональный референдум, и я надеюсь, что его результатами мы дадим им по их евроатлантическим мордам», – написал он в комментарии на сайте.

Присутствие не совсем парламентских выражений не отменяет вполне конструктивного начала в озвученном предложении…

А в сербской столице Белграде в эти же дни прошёл митинг в память о бомбардировках 1999 года. Участники осудили агрессию стран Североатлантического блока против Югославии и выразили поддержку военных действий России на территории Украины, считая их актом возмездия по отношению к преступлениям НАТО.

Суммируя все эти факты, можно уверенно сказать, что Балканы медленно, но неуклонно превращаются в еще один регион планеты, где натовским, и прежде всего американским воякам, не стоит ждать гостеприимной встречи.