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09.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Греко-католик Парубий сунул рыло в православные дела

Спикер украинского парламента Андрей Парубий потребовал переименовать Украинскую православную церковь (МП) в «Русскую православную церковь».

Об этом он заявил в ходе заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парафии Московского патриархата должны законно и честно называться «Русская православная церковь в Украине», а не прятаться под названием Украинской православной церкви. Украинская православная церковь одна», – сказал Парубий.

«Украины, друзья, не верим кремлёвским манипуляциям, реванш не пройдёт, закон остаётся в силе, и продолжается активный переход обществ к Украинской православной церкви», – добавил спикер.

Отметим, что Парубий не имеет отношения к православным, поскольку является прихожанином УГКЦ, подчиненной Ватикану.

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