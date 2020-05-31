31.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Галиция, Украина
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Греко-католики предлагают открывать совместные музеи в честь гитлеровцев и Красной армии


Так как культурные различия разных регионов Украины слишком велики, единственным выходом является открытие музеев, где одновременно будут представлены экспозиции о сторонниках советской власти и гитлеровцах, а также их пособниках.

Об этом заявил львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине единый нарратив невозможен, по той причине, что Украина слишком разная: культурно, регионально и язык. Это означает, что любая попытка создать общий нарратив заведомо провальная.

У нас на Прикарпатье есть очень хороший музей, где одновременно 3 комнаты: комната Сидору Ковпаку, комната дивизии СС «Галичина» и комната УПА. Это реальное положение украинской памяти…

Украинская ситуация такая, что называется дефолт, не потому что мы так хотим, а потому что объективно так есть», – резюмировал Грицак.

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