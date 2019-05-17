17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Политика, Украина
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Грибаускайте собралась на инаугурацию Зеленского

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В понедельник, 20 мая, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отбывает в Киев для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского», — сообщается на сайте президента Литвы в пятницу.

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Грибаускайте отметила, что Украина — близкая для Литвы страна. «Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности», — сказала президент Литвы.

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

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