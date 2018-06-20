20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Грибаускайте в истерике: Россия вот-вот “нападет” на Литву

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала о том, что западные страны, по ее мнению, должны быть готовыми к возможной “агрессии России” и ее предполагаемому вторжению в Литву, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такую точку зрения политик выразила в интервью немецкому журналу Spiegel.

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Опасность подобных действий Москвы, по мнению литовского лидера, «велика», но только в случае, если страны Запада «не будут постоянно защищаться». «Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападет», — уверена Грибаускайте.

«Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, сердцем и душой [к этому вторжению]», — добавила она, заметив также, что «российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО». «Но это не больше, чем просто цифры. Речь идет об обязанности и стремлению защищаться», — отметила президент, подчеркнув, что если литовцы и их партнеры поддерживают такую позицию, оснований для того, чтобы полагать, что кто-то может незаконно занять территорию Литвы, нет.

Это уже не первый раз, когда Вильнюс заявляет о подготовке Россией нападения на страны Балтии. Так, в сентябре прошлого года глава литовского Минобороны Раймундас Кароблис сообщил, что во время белорусско-российских тактических учений «Запад-2017» Россия, по его данным, якобы отрабатывала варианты атаки на страны Балтии.