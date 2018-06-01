01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Грицак и Луценко срочно оправдываются перед послами G7 за историю с Бабченко

Состоялась встреча генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности Василия Грицака с послами стран «Большой семерки», они обсуждали спецоперацию по «убийству» российского пропагандиста Аркадия Бабченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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Иностранные дипломаты отказались комментировать СМИ ход разговора.

Отмечается, что встреча продолжалась около двух часов. Послы уже покинули помещение Генеральной прокуратуры. «Мы пытались узнать у них подробности, но услышали только „без комментариев“. Лишь один дипломат добавил, что еще до начала встречи они между собой договорились, что комментировать ход разговора журналистам не будут. Причины секретности не назвал. Относительно ГПУ и СБУ ведомства тоже отмалчиваются», — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее Юрий Луценко сообщил о том, что в Генпрокуратуре состоится встреча главы СБУ и причастных офицеров с дипломатами «Большой семерки».

«Мы поясним все, что мы можем в рамках тайны следствия пояснить», — заверил генпрокурор.

Вечером 29 мая официальные лица сообщили о том, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. На следующий день руководство ГПУ И СБУ сообщило, что «убийство» Бабченко было инсценированов рамках спецоперации по выявлению заказчиков и организаторов этого преступления.

По данным следствия, российские спецслужбы заказали убийство журналиста, организатором и исполнителями выступили граждане Украины. 30 мая оперативники СБУ задержали в Киеве вероятного организатора покушения на Бабченко. Подозреваемым оказался украинский предприниматель Борис Герман, владелец предприятия по производству оружия. 31 мая подозреваемого арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Убийство Бабченко поручили боевику «Правого сектора» и бывшему иеродиакону непризнанного “киевского патриархата” Алексею Цимбалюку. Получив «заказ», боевик в тот же день сообщил о подготовке преступления СБУ. Позже выяснилось, что Цимбалюк изначально был агентом СБУ еще до этой истории.