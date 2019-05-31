Грицак слил Портнову убойный компромат на Пашинского – аудиозапись

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов, обьявивший “охоту” на наиблдее одиозных представителнй режима Яценюка-Порошенко, лрубликовал сегодня в своем телеграм-канале “слив” записанного оперативниками СБУ компромата на соратника Арсения Яценюка, нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского.

Аудиофайл беседы главы парламентского Комитета по Национальной безопасности Пашинского Портнов опубликовал в своем телеграм-канале.

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“Друзья, хочу поблагодарить Главу СБУ Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл”, – написал Портнов.

“В разговоре прекрасно всё, – как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, бесстрашно оскорблял и давал задания главе НАБУ. Немного непонятно, почему называет Посла проституткой и Генерального прокурора гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего”, – добавил Андрей Портнов.

В частности, из расшифровки следует, что “старой проституткой” Пашинский называл экс-посла США в Киеве Мари Йованович, а нардепов-еврооптимистов Сергея Лещенког и Мустафу Нацема, бравировавших своей близостью к посольству США в период пребывания в Белом Доме демократов, Пашинский назвал “инструментами США по уничтожению украинской элиты”. Также Пашинский обвиняет украинских активистов-антикоррупционеров в том, что развернутая ими кампания против чиновников из правительства Яценюка привела к власти не ставленников США, а Коломойского и Зеленского, которые “получили дивиденды”.

Напомним, на днях Василий Грицак, написавший заявление об отставке с поста главы СБУ ушел в отпуск до рассмотрения парламентом его заявления освободив дорогу в контроле над ведомством ставленнику Зеленского юристу Ивану Баканову.