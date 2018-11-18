Гриценко боится, что капитулирует на переговорах с Путиным

18.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Если Киев пойдет на прямые переговоры с Москвой без посредничества Запада, это закончится поражением Украины.

Об этом в эфире киевского радио “Новое время” сказал заявивший о своих президентских амбициях экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, отвечая на вопрос, пойдет ли он на прямые переговоры с президентом РФ в случае своей победы на выборах.

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“Никакие прямые переговоры с Путиным результата не дадут. Уже пробовали. Даже Ангела Меркель, разговаривая с ним по‑немецки, без переводчиков, выскакивала с этих переговоров вся красная и раздраженная, поясняя, что с ним нельзя договориться ни о чем”, – отметил украинский политик.

По его словам, единственный вариант переговоров — это когда они фиксируются сильными государствами или сильными объединениями, такими как Европейский союз.

“Когда четко фиксируется все, о чем договорились, когда фиксируются шаги, которые надо сделать. И главное, чтобы те страны, которые сидят за столом переговоров, имели потом механизмы влияния. Только тогда у нас появится шанс. Если не будет этой фиксации, если оставить Украину с Россией один на один, кто бы ни был с украинской стороны, он или выскочит, как Меркель, или это будут условия капитуляции”, – опасается Гриценко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Гриценко призвал к совершению терактов в российских городах.