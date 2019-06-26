Гриценко записал холуйский ролик, показав себя в роли шестерки Зеленского

26.06.2019, Херсон, Владимир Гладков

Партия «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко выпустила предвыборный агитационный ролик, где фактически признаёт, что её лидер пытается лечь под нового президента.

Видеоролик с комментарием опубликовал в своём блоге депутат Верховной рады прошлых созывов Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине идёт предвыборная кампания по выборам в Верховную Раду. Каждый кандидат старается как может. В тренде злобных политиков-западников – громко лаять на Россию. Чем ты громче облаешь «агрессора», тем ты круче. Конечно же, всё на словах.

Один из кандидатов, Гриценко, решил записать видеоролик, в котором он помогает Зе выиграть в шахматы у ВВП. Сделано это явно по-холуйски, что красочно характеризует подобострастного Гриценко быть шестеркой при любом новом хозяине. И по самому плану, и последовательности действий Гриценко в его рекламном видеоролике видно, что он не с сегодняшнего дня связывает себя с Зе – Зеленским, а видно, что они одна команда уже давно.

И победа Зеленского на выборах неслучайна. И вот эта одна единая команда расширяет и углубляет своё взаимное сотрудничество. А всё в интересах их общих западных хозяев, но не в интересах народа Украины, простых изможденных многолетним геноцидом людей», – написал экс-нардеп.

«В финале ролика разгневанный ВВП раскидывает шахматы. Хотя, лучше бы было, чтоб надавал по подлому рылу обоим. Гриценко за то, что подсказывал, а Зе просто за то, что тот идиот. Ну а так, кровавый цирк в Украине продолжается», – добавил Журавко.