Гримасы «децентрализации»: СБУ срывает референдум в поселке на Харьковщине

23.10.2020, Лозовая, Марк Старолисов

Децентрализация на территории Украины оказалась во многом фиктивной. Когда ее захотели провести «снизу», СБУ взяло ситуацию в ежовые рукавицы. Так, накануне местных выборов должен был пройти референдум в поселке Орелька (Лозовской район). Люди всего лишь хотели высказаться на тему, стоит ли объединять посёлок с окрестными селами в одну административную единицу — объединенную территориальную громаду (ОТГ). А хрен вам!

Ещё 21 сентября на сессии Орельского поселкового совета депутаты решили, что нужно провести референдум и по его итогам объединить свой поселок с семью селами. Их родная Орелька должна была стать центром ОТГ. В расположенной в почти двух сотнях километрах от российской границы Орельке и соседних селах, которые хотели объединиться, проживают около пяти тысяч человек, половина из которых — люди пенсионного возраста. Бюджет поселка составляет пять миллионов гривен.

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22 октября должно было состояться голосование на единственном избирательном участке. Местные жители восьми населённых пунктов Лозовского района потянулись голосовать. Были напечатаны три вида бюллетеней с тремя вопросами.

Первый вопрос звучит так: «Поддерживаете ли ликвидацию Орельского поселкового совета Лозовского района Харьковской области как юридического лица?».

Второй вопрос такой: «Поддерживаете ли создание Орельской объединенной территориальной громады в составе: поселка Орелька, сел Петрополье, Украинское, Хижняковка, Шугаевка, Яблочное, Захаровское, Запаровка с административным центром в поселке Орелька Лозовского района Харьковской области?».

Третий вопрос: «Предоставляете ли согласие на добровольное объединение территориальной громады поселка Орелька, территориальных громад сел Петрополье, Украинское, Хижняковка, Запаровка, Захаровское, Шугаевка, Яблочное с Лозовской городской громадой или с Лозовской объединенной громадой в любом варианте объединения, в том числе, в варианте согласно “Перспективному плану объединения территориальных громад Харьковской области”, утвержденным Кабинетом министра Украины от 15 апреля 2020 года №596-р и в варианте территорий территориальных громад Харьковской области, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 12 июня 2020 года №725-р».

Казалось бы, у недовольных этим решением за месяц были все возможности оспорить это решение в суде и отменить голосование или переименовать его в консультативный опрос, не имеющий юридической силы. Но областная и районная власти вовремя не почесались, а «активисты» в такую глушь обычно не добираются.

Действительно, закона о местном референдуме нет. Есть лишь проект, который уже два десятилетия предлагают Виктор Медведчук и его соратники, но Рада его так всерьёз и не рассмотрела. Почему? Из-за автора. Для нациков его автор — форменное исчадие ада, при одном упоминании которого у них наступают эпилептические припадки с кровавым поносом. Для «регионалов» он — злопамятный интриган, и они всегда старались держаться от него подальше, а для всяких «слуг народа» — «чувак упал на умняк». А есть и такие, которые завидуют тому, что он женат на одной из самых заметных красавиц Киева. Так вполне полезный проект так и не стал законом.

С утра в Орельку прибыли сотрудники СБУ. Как сообщил начальник пресс-центра управления Службы в Харьковской области Владислав Абдула. Следователи открыли уголовное производство и устанавливают причастных. В СБУнапомнили об ответственности за действия, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства (ст. 110 Уголовного кодекса Украины, применявшаяся к участникам «Русской Весны»).

Поселковый голова Орельки не считает действия своих коллег по депутатскому корпусу противозаконными. «Это не переворот. Просто люди хотели свою ОТГ. На сессии было принято решение. Да, в комиссии проходят следственные действия, а люди до сих пор идут, хотят проголосовать», — сообщил поселковый голова Иван Крикун. Он рассказал, что поссовет несколько раз обращался официально с просьбой не присоединять их к Лозовской ОТГ, потому что они хотели свою собственную громаду. Но ни «да», ни «нет» им не сказали.

В общем, скажем спасибо украинским наследникам гестаповцев за то, что они только пресекли голосование, а не задушили мирных обывателей удушающими газами и не сожгли селян в здании поселкового совета. Теперь будем ждать, «найдут» ли на избирательном участке георгиевские ленточки и взрывчатку. Ведь с них станется!