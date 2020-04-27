Гримасы пандемии: тяжёлый URALS кладёт на лопатки хвалёный BRENT

27.04.2020, Лондон, Александр Ростовцев

О, сколько нам открытий чудных готовит… кризис, вызванный пандемией «короны».

Независимое агентство Argus сообщает, что российский сорт нефти URALS на $0,20 превысил котировки североморского датированного эталона нефти марки BRENT. Контракты на российскую нефть немного поднялись до $16,39 за баррель, на условиях поставки CIF Rotterdam, в котором учитываются расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза.

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Справка: независимое агентство Argus со штаб-квартирой в Великобритании, имеет офисы в России, Казахстане, Украине, США и многих других странах. С 2010 года Argus отслеживает состояние рынка российской нефти марки URALS и является источником ценовой информации для правительств России, Белоруссии, Казахстана и Туркмении.

Котировки агентства лежат в основе формул, по которым в России рассчитываются предельные ставки экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и сжиженный газ. Российское правительство также использует котировки Argus для расчёта ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на новых морских месторождениях нефти, природного газа и газового конденсата.

Argus публикует котировки и ценовые индексы нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа, угля, минеральных удобрений и продуктов нефтехимии на российском рынке. В России и Белоруссии цены Argus широко используются в информационных целях, при ценообразовании, для анализа ситуации на рынке, а также налоговой и внутренней отчётности.

Эксперты Argus называют следующие причины подорожания URALS относительно североморской марки BRENT:

«Корона», дескать, сильнее всего ударила именно по легкой нефти, так как на фоне пандемии особенно сильно упал мировой спрос на бензин. URALS, несмотря на «тяжесть» и повышенное содержание серы, чувствует себя относительно неплохо, поскольку даёт хороший выход востребованного рынком дизельного топлива.

Повышенная цена URALS – это следствие ожидаемого снижения поставок российского сырья по морю, объясняют аналитики Argus.

Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+, заключенной 12 апреля. Россия взяла на себя обязательства в мае – июне сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей относительно показателей марта – апреля 2020 года, до 8,5 млн баррелей в сутки.

Агентство Argus приводит ещё какие-то доводы в пользу повышения цены на нефть марки URALS, сводящиеся к техническим деталям.

Но есть и другое, не очень лицеприятное объяснение привлекательности URALS для аналитиков британского агентства.

Кризисы имеют одной из положительных своих особенностей – беспощадное обнажение язв и пороков, являющихся причиной кризисов.

Так вот, мировая система торговли нефти, выстроенная англосаксами под себя любимых, в полный рост демонстрирует весь свой срам наружу.

Ибо не может 1% мировой добычи, приходящийся на «сладкую» нефть марки BRENT определять цену на всём европейском рынке. Точно так же, как не может нефть марки WTI диктовать цены на американском рынке, где её объём ещё меньше – менее 1%.

Безусловный фаворит на обоих рынках – «тяжёлая» нефть, в том числе, URALS, дающая высокий «выхлоп» дизельного топлива, играющего огромную роль в экономике США.

Почему URALS не эталонная марка, – спрашивается в задаче? Почему ничтожные карлики устанавливают правила для великана?

Да потому, что господа англосаксы не могут полностью контролировать добычу «тёмной» нефти. URALS в больших объёмах добывают в России, Иране и Саудовской Аравии. Зато добычу нефти марок BRENT (Северного моря) и WTI (западно-техасскую, среднюю) евроатланты контролируют полностью, делая к ним привязку цен на все прочие марки нефти на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Поделиться властью и влиянием с русскими, иранцами и саудитами? – Да никогда!

По данным аналитиков Дойчебанка, сложившаяся тенденция биржевых цен на URALS играет на руку России, несмотря на значительное падение ниже цены $42 за баррель, исходя из которой верстался государственный бюджет на 2020 год.

Эксперты считают, что цена около $16 за баррель URALS поможет России растянуть накопления из «подушки безопасности» на 2 года. Повышение цен до $32 за баррель – на четыре года. И, следовательно, выйти из кризиса без серьёзных потрясений.