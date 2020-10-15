Гримасы русофобии: украинские дети рисуют сербских «агрессоров»

15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине в Подолье проходит выставка детских рисунков, посвящённых «агрессии РФ», в которых от детей требуется изображать Россию в максимально неблагоприятном свете.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский медиа менеджер Дмитрий Козионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думал, на Украине и так все знают – где плохие, а где хорошие. А нет, приходится подписывать, чтобы не перепутали. Такая выставка детских рисунков на заборе на Подоле», – написал он.

Отметим, что на опубликованном Дмитрием Козионовым рисунке изображены стреляющие друг в друга люди под флагами Украины и Сербии, которые подписаны как «хорошие» и «плохие», соответственно.