15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Гримасы русофобии: украинские дети рисуют сербских «агрессоров»


На Украине в Подолье проходит выставка детских рисунков, посвящённых «агрессии РФ», в которых от детей требуется изображать Россию в максимально неблагоприятном свете.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский медиа менеджер Дмитрий Козионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думал, на Украине и так все знают – где плохие, а где хорошие. А нет, приходится подписывать, чтобы не перепутали. Такая выставка детских рисунков на заборе на Подоле», – написал он.

Отметим, что на опубликованном Дмитрием Козионовым рисунке изображены стреляющие друг в друга люди под флагами Украины и Сербии, которые подписаны как «хорошие» и «плохие», соответственно.

 


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