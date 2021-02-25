Гримасы украинизации: Вся страна заговорила на «азировке»

25.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Тотальная украинизация территорий, которые сейчас составляют современную Украину, приняв после 2014 года особо агрессивные формы, привела к тому, что из обихода полностью исчез литературный украинский язык.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует какой-то современный украинский язык, который никто не знает. Кстати, он не сильно изменился, потому что туда вносились какие-то изменения, но весь массив языковой не поменялся. Как большевики определили его основой полтавский диалект и на его основе создали украинский литературный язык, так он и остался, только сейчас он был «обогащён» галицизмами», – заявил Ищенко.

В качестве примера он привел украинских политиков и телеканалы, которые вещают на разных диалектах «мовы».

«Сейчас на едином украинском языке никто не говорит. Посмотрите выступление двух подряд или трех подряд украинских политиков, они говорят на абсолютно разных языках, похожих, но разных. Посмотрите любые два-три телеканала Украины, и вы обнаружите, что они говорят на похожих, но разных языках, и так далее.

Потому что каждый редактор, каждый журналист, политик фактически использует доступную ему языковую норму – либо так, как он говорил в своем селе, либо так, как его научили говорить в его коллективе, либо так, как он сам научился говорить», – отметил политолог.

Он напомнил, как смеялись над экс-премьером Украины Николаем Азаровым, который говорил на своем выдуманном языке, а сейчас украинские политики не лучше, потому что говорят каждый на своей выдуманной «мове», которая далека от литературного украинского языка.

«Вот, пожалуйста, когда-то издевались над Николаем Яновичем Азаровым, говорили, что он говорит на «азировке». На им самим придуманном языке, потому что другого такого не существовало. Вот сейчас на таком украинском языке говорят практически все украинские политики.

Да, может быть, это не так ярко выражено, как у Азарова, но, тем не менее, они все не говорят на литературном языке. Они его уничтожили – так защищали, что на сегодняшний день они этот язык уничтожили. Они так строили украинское национальное государство, что они уничтожили практически все основы государственности на Украине», – объяснил Ищенко.

Политолог напомнил, что истории украинских государств у истоков, которых стояли украинство, заканчивались полным фиаско.

«Практика и опыт показывают, что чем больше украинцы строят украинское государство, тем меньше от него остаётся. Я недавно писал статью, так я ее заключил фразой, что украинское государство создается только тогда, когда его строят русские и не пускают на эту территорию украинцев. Только русским это не надо», – подытожил эксперт.