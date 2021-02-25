Гримасы украинской демократии: «Хвалишь Зеленского – молодец, критикуешь – агент Путина»

25.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Режим Владимира Зеленского устроил настоящую кампанию травли журналистов закрытых телеканалов из пула Виктора Медведчука. Однако такие действия чиновников попадают под определение уголовного преступления.

Об этом заявил экс-замгенпрокурора Украины, ныне депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Власть утверждает, что журналисты трёх оппозиционных телеканалов на самом деле журналистами не являются, а являются некими пропагандистами, поэтому и они сами, и каналы, на которых они «пропагандировали», находятся вне закона, а сама «пропаганда» является государственной изменой.

Именно по такой схеме арестовывали журналистов Кацабу, Васильца, Вышинского, Тимонина, Муравицкого, Дудкина, а теперь вот пытаются и Шария. Список, как вы понимаете, далеко не полный.

Теперь по сути. Конституция Украины гарантирует гражданам свободу слова, т.е. право каждого свободно собирать и распространять информацию, а также свободно выражать своё мнение. И делать это можно любым не запрещённым законом способом, в т.ч. пропагандируя и формируя соответствующее мнение в обществе. При этом в Украине нет ни одного закона, запрещающего или устанавливающего какую-либо ответственность за пропаганду.

Кстати, пропаганда — это вовсе не ругательство и не преступление, а всего лишь распространение информации с целью формирования определенного общественного мнения. А что же тогда называется журналистикой? А журналистика — это все тот же свободный сбор, обработка и распространение информации в СМИ.

Теперь вопрос: могут ли журналисты быть пропагандистами, а пропагандисты журналистами? Ответ очевиден для всех, кроме руководства страны. А как думаете, с какой целью власть систематически размещает в информационном пространстве бравурные отчеты о своих немыслимых успехах? Уж не для того ли, чтобы сформировать в общественном сознании позитивное восприятие? Не для того ли, чтобы создать нужное общественное мнение и таким образом повлиять на рейтинги этой самой власти? А это разве не пропаганда? А если так, то означает ли это, что журналисты, распространяющие в СМИ пропагандистский контент в интересах власти, являются пропагандистами и подлежат привлечению к уголовной ответственности за измену родине?

Получается, если ты хвалишь власть, то ты — журналист и молодец, если же критикуешь, то ты — пропагандист и предатель родины? А, к примеру, пресс-секретарь президента, она пропагандист или нет? А сам Зеленский? А Шарий? А Дудкин? А полторы тысячи работников закрытых Зеленским оппозиционных телеканалов?

И последнее. Уголовный кодекс предусматривает ответственность как за противодействие журналисткой деятельности, так и за дискриминации по политическим признакам. Правда, президент, предусмотрительно сохранивший за собой неприкосновенность, сейчас неподсуден. Но это, как вы понимаете, ненадолго. Два с половиной года всего осталось», – пишет Кузьмин.