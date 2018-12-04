04.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Украина
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Гришковец о «гимне Евромайдана»: Ничего омерзительнее не слышал

Российский актер и писатель Евгений Гришковец заявил, что испытывает отвращение к «гимну Евромайдана» – стихотворению «Никогда мы не будем братьями», где украинцы открещиваются от родства с русскими.

Об этом Гришковец сказал в интервью программы «ПоТок», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А то самое стихотворение «Никогда мы не будем братьями»… Вот эта тварь равнодушная, которая его прочитала в 2014 году, – ничего омерзительнее не слышал. Ничего более отвратительного и высокомерного не видел», – сказал актер.

Гришковец также обратил внимание на парадокс – многие жители Украины, которые сами толком не знают украинского языка, поддерживают дискриминацию русского.

«У меня с моим товарищем из Одессы, который не знает украинского языка, был разговор… Я ему и говорю: «Ну, в чём проблема, почему нельзя принять второй государственный язык?», на что он мне ответил, что этого нельзя делать ни в коем случае, и что это «будет размывать нацию».

Мы выпили с ним тогда много, и уже допились до того, что я в открытую у него спросил: «Слушай, в чём проблема? Представь себе, если бы русский язык назывался центрально-славянский или главный восточно-славянский и так далее, тогда бы не было проблем?», а он мне: «Тогда бы не было проблем».

Я спросил: «Проблема в названии?», на что он согласился», – рассказал писатель.

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