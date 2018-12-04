Гришковец – украинцам: «Что вы сделали со своей страной? Чем гордитесь?»

05.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Между Россией и Украиной в её нынешнем обличии нет и не может быть ничего общего. Все братские связи давно порваны.

Об этом известный российский актёр и писатель Евгений Гришковец рассказал в интервью передачи «ПоТок», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятное дело, что прежнего не будет никогда. Я полагаю, что (кстати, я запрещён на Украине) при самом лучшем раскладе у меня есть лет 25-30 сценической деятельности, и я думаю, что мне не удастся выступить на Украине на сцене тех театров, которые я люблю.

Раньше же как у меня было? Выходила премьера, я играл её в самых главных городах для русской культуры – в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Киеве, Одессе, и только потом ехал в Екатеринбург, Челябинск, Пермь и так далее.

И вот уже у меня вышли две премьеры, которые я не свозил ни в Киев, ни в Харьков. Я полагаю, что мне не удастся пройтись по Хрещатику. Эти времена не настанут», – рассказал писатель.

«У меня украинская фамилия, корни у меня из-под Чернигова, у моей мамы фамилия Цыганенко, и что? Кто я такой? Я родился в Сибири, потому что мои предки по Столыпинской реформе переехали в Сибирь из Украины.

С той Украиной, которая есть сейчас, я не понимаю, какие с ней рвать отношения? Они же полностью разорваны, и человеческие отношения тоже. У меня из тех людей с Украины, с которыми я поддерживаю отношения и которым могу написать смс, осталось десятка два.

Вот когда я сейчас играл в Минске и Гомеле, приезжало много людей из Киева и Харькова, или когда я играл в Кишинёве, из Одессы приезжали автобусами.

Они мне об этом с такой гордостью говорят, мол, «вот, мы приехали», а я им отвечаю: «А что хорошего? Вы тайком ездите смотреть мой спектакль, что хорошего? Что вы сделали со своей страной? Что вы такое сделали, что вам приходится тайком ехать на мой спектакль в Минск или Гомель? Что хорошего? Чем гордиться?» – возмутился Гришковец.

«Я думаю, что не стоит говорить эту фразу, это не очень приятно украинцам, им любой лозунг набивает оскомину. Если эта фраза возникает, значит, что она к чему-то призывает, значит, что этого братства нет и она к нему призывает. Надо убрать этот лозунг, не надо его озвучивать постоянно. Это раздражает. Потом я смотрю, как показывают какие-то факельные шествия по Киеву, ну какие они мне братья?», – подчеркнул писатель.