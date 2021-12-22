Гривач: Дорогой газ убивает Европу и Украину

22.12.2021  18:59 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Газ, Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Колоссальный рост цен на газ, стоимость которого уже перевалила за две тысячи долларов за тысячу кубометров, ставят под угрозу работу промышленных предприятий европейских стран.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил эксперт рынка энергетики Алексей Гривач.

Колоссальный рост цен на газ, стоимость которого уже перевалила за две тысячи долларов за...

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По его мнению, при этом рост цен закономерен, потому что страны Европы накрыли аномальные холода, что вызвало резкий рост потребления газа и, соответственно, рост цен на него.

«Отопительный сезон в самом разгаре – первые холода пришли в страны Европы, поэтому это нормальная реакция рынка. К этому нужно было готовиться после того, как цены вышли на рубеж выше тысячи долларов, поэтому то, что сейчас происходит, это вполне нормальная реакция рынка для этого времени года.

Конечно, нагрузка огромная, даже цена в тысячу долларов была совершенно неподъемная для потребителей, до которых эти цены доходили. Видим, что многие правительства отказываются поддерживать население, резидентов за счет перекрестного субсидирования и повышают предельные цены на газ даже в рознице.

В некоторых странах рост происходит в два раза – и это, конечно, серьезное бремя. Для тех же украинских предприятий это беда, потому что они вынуждены покупать газ по две с лишним тысячи долларов и выше. Это резко подрывает их конкурентоспособность и ставит под вопрос их способность функционировать», – заявил Гривач.

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