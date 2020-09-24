Гривна «35 и выше за доллар» уже на горизонте – финансовый эксперт

24.09.2020, Киев, Игорь Петров

Когда курс гривны опустится до 28,8 грн за доллар, то гривна начнет падать до минимума, достигнутого в 2015 году.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик международной финансовой компании «Телетрейд» Сергей Родлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ключевой уровень – 28,8. То есть, если, вернее, когда мы пробиваем этот уровень – а то, что его будут пробивать, это однозначно – доллар будет расти. После прорыва данного уровня мы открываем горизонты на тот исторический максимум, который был получен 15 февраля 2015 года – 35.

На черном рынке до 40 доходило. Я бы не сказал, что это будет стремительно быстро, но техническая картина способствует такому росту. Поэтому, когда мы прорываем уровень 28,8, мы открываем дорогу верх.

Когда – сказать сложно, тут много факторов: будет ли карантин, его последствия… Мы видим, что с начала года доллар вырос, 20% роста. Не исключено, что такая же тенденция будет повторяться и дальше. Горизонты открываются – 35 и выше. Вопрос только во времени», – сказал аналитик.