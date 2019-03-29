Выборы
//exit;
29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Мнение, Украина, Экономика
Просмотров:

Гривна держится только на долгах и тарифах

Курс гривны остается относительно стабильным несмотря на высокий дефицит торгового баланса Украины благодаря постоянному рост долга и тарифов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За прошлый год дисбаланс в торговле товарами составил почти 10 млрд долл, при этом валюта укрепилась. Так быть не может, но за счет роста долга и тарифов гривна остается на том уровне, на котором она сейчас. Последние колебания показывают – когда Минфин продает очередную порцию ценных бумаг, гривна укрепляется, как только следуют выплаты из бюджета, валюта сразу проседает», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть