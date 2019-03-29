Гривна держится только на долгах и тарифах

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Курс гривны остается относительно стабильным несмотря на высокий дефицит торгового баланса Украины благодаря постоянному рост долга и тарифов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошлый год дисбаланс в торговле товарами составил почти 10 млрд долл, при этом валюта укрепилась. Так быть не может, но за счет роста долга и тарифов гривна остается на том уровне, на котором она сейчас. Последние колебания показывают – когда Минфин продает очередную порцию ценных бумаг, гривна укрепляется, как только следуют выплаты из бюджета, валюта сразу проседает», – сказал он.