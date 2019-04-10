Гривна продолжит падать – прогноз

10.04.2019, Киев, Игорь Петров

Курс гривны держится на более высоком уровне, чем это позволяет состояние украинской экономики и его дальнейшее падение неизбежно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем четвертый месяц подряд падение промышленности. Рост экономики за счет роста услуг и торговли импортными товарами – фейк. Настоящий рост может быть только за счет роста промышленности. А промышленность падает четвертый месяц подряд. И падает существенно. Это, прежде всего, рабочие места. Вторым этапом будет падать торговля – откуда будут брать деньги на покупку тех же импортных товаров если падает промышленность?

К инфляции еще добавится минимум 5% – это прогноз роста мировых цен на аграрные товары. Это может серьезно повлиять на бизнес если учесть, что себестоимость ведения аграрного бизнеса в этом году увеличилась где-то на 15%. То есть если не будет какой-то девальвации, то аграрный бизнес может уйти в минус. Вряд ли кто-то этого допустит. Поэтому, имея негативное торговое сальдо в 10 млрд трудно говорить, что курс (гривны) отображает какие-то реалии экономики. Он держится искусственно», – сказал он.