30.12.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Гривна резко вернётся к показателям 2018 года – экс-министр

Политика искусственного укрепления гривны добивает украинскую промышленность и правительство должно прекратить ее.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не знает (каким будет курс). Точнее, знает Смолий, глава НБУ и Макарова. Возможно, они проинформировали президента.

Что будет с курсом зависит от того, как после новогодних праздников будет себя вести Минфин. Если он продолжит продавать большие объемы долговых обязательств под очень высокие проценты, то возможно продолжение притока валюты от нерезидентов.

Тогда курс гривны может оставаться высоким или даже укрепиться. Но это окончательно будет добивать промышленность.

Я, кстати, не пойму, почему наши промышленники так тихо себя ведут. Многие промышленные предприятия уже прекратили или прекращают работу. Промышленность в уходящем году на 7,5% упала в объемах производства.

Для экспортеров вообще огромные проблемы. Промышленники должны сказать свое слово, президент должен их услышать и должен заставить услышать и Нацбанк, и Минфин.

Фундаментальным фактором является торговый баланс. У нас резко отрицательный торговый баланс. Негативное сальдо растет, уже порядка 11 млрд долл.

То есть экономически гривна должна девальвировать. Поэтому политика искусственного укрепления гривны конечно должна быть прекращена. И тогда начнется рост курса доллара. Это неизбежно.

Думаю, в следующем году доллар вернется на те позиции, которые были год назад», – прогнозирует экономист.

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