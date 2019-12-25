Гривна укрепляется в противоход падающей экономике – экс-министр
Рост курса гривны вызван наращиванием долга Украины, при этом промышленность страны сокращается быстрыми темпами.
Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Происходит укрепление гривны. Этот рост курса гривны не опирается на рост экономики.
Вчера появились данные, что у нас падение в промышленности достигло 7,5% в этом году. Это катастрофа.
Но за счет того, что Минфин продает свои долговые обязательства под очень высокие проценты, у нас пришло уже больше 5 млрд долл спекулятивного капитала.
Вот этот приток и обеспечил рост курса гривны», – резюмировал экономист.
Спасибо!
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