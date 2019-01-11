Гривна упала, потому что Украина кормит Россию – экс-замглавы НБУ

11.01.2019, Киев, Игорь Петров

Бывшей заместитель Нацбанка Украины Александр Савченко считает, что одной из причин ослабления курса гривны является негативное сальдо в торговле с Россией.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, у нас баланс текущего счета негативный. Мы больше покупаем чем продаем. Это тоже ослабляет гривну. А знаете за счет кого у нас негативное платежное сальдо? За счет России. Россия в прошлом году увеличила свой экспорт в Украину более чем на 20%. Можете себе представить? Это значит, что мы кормим Россию. Потому что экспорт из Украины в Россию – это финансирование России. А наш экспорт в Россию упал где-то на 8%.”, – сказал финасист.

“Это – абсурдная политика, которая направлена против украинского производителя и в пользу российского производителя. И это также одна из причин ослабления гривны. Надо наоборот, заблокировать экспорт России в Украину за исключением энергоносителей, угля. И даже уголь – мы же можем перевести ТЭС, это стоит 100-150 миллиардов, миллионов долларов. Мы можем модернизировать все ТЭС и пер6евести их на украинский уголь, дать работу нашим шахтерам», – сказал Савченко.