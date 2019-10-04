Гривна запела «щенэвмэрлу» перед смертью

04.10.2019, Киев, Игорь Петров

Курс украинской национальной валюты по отношению к доллару вырос, но это не продлится долго, так как экономика безнадежно падает.

Об этом на телеканале ZIK заявил депутат Луганского облсовета в 2010-2014 гг, менеджер филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины «UA Донбасс» Андрей Шаповалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас обвалился курс до 24,5. и ни один эксперт не говорит…

Подождите, посмотрите прогнозные цифры в бюджете на 2020 год, там заложено 28,2 грн.

Понятно, что курс до этого дойдет. И, скорее всего, перейдет.

Я слышал комментарии, что курс такой низкий потому, что у нас растет экономика. Но у нас падает экономика», – констатирует эксперт .