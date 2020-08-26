Гривне больше не суждено укрепляться

26.08.2020, Киев, Игорь Петров

К концу 2020 года курс гривны с нынешних 27,5 опустится до 30 за доллар, и таким образом среднегодовой показатель курса будет соответствовать заложенному в бюджет Украины на 2020 год.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда меняли прошлого главу НБУ главная претензия к нему была что слишком укрепилась гривна, это не соответствует прогнозам, вредит экспортерам. Поэтому многое говорит о том, что вряд ли будет укрепляться курс гривны. Не будет дешевых долларов, как это было летом и в прошлом году. Доллар будет дорожать, вопрос – в какой степени.

Если исходить из годового прогноза, который давался при бюджете и корректировался летом, то я думаю, что он не может остановиться на 27-28. Скорее он к концу года должен подтянуться до 30 с тем, чтобы среднегодовой показатель вышел на 29 с копейками, которые закладывался при формировании госбюджета и на который рассчитывала власть и те, кто формировал бюджет.

Поэтому я не прогнозирую небывалого обвала. Доллар не будет дешеветь. Скорее всего, на 1 января мы выйдем на курс 30», – сказал Плотников.