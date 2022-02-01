Гривне грозит «непрогнозируемое путешествие»

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Новости Украины

Паника из-за угрозы вторжения РФ привела к падению гривны, которое может продолжаться и курс уже не вернется на прежний уровень.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факторы, которые влияют на курс гривны, лежат не в экономической плоскости, а в плоскости «начнется-не начнется, и если начнется, то как». В какой степени будут нагнетаться панические слухи, в какой степени западные страны будут говорить своим гражданами покидать Украину, сворачивать бизнес – все эти вещи весомые», – сказала экономист.

По его словам, есть два варианта прогнозов.

«Либо курс установится на уровне 29,0-29,5, либо уйдет за 30 и дальше это путешествие будет очень сомнительное и непрогнозируемое. Но в любом случае ситуация не будет такой, как раньше. Вряд ли гривна укрепится, вряд ли вернется видимость стабильности. Надо пересмотреть ОВГЗ – непонятно, как из реализовывать, на какой процент и где. Здесь совершенно иные условия выхода Украины на коммерческие рынки Запада. То есть ситуация изменилась, и это в принципе прогнозировалось. Всегда говорили, что гривна устойчива до определенного времени. К сожалению, это время настало», – резюмировал Плотников.