29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гривневые счета украинцев на Webmoney заморозили на три года

Международная система Webmoney Transfer, которая попала в список санкций СНБО, обязалась сохранить деньги украинских пользователей, и к 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с «замороженных» кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое сообщение получили пользователи системы WebMoney.UA на свои почтовые адреса.

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Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривни, система продолжит в прежнем режиме.

«Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривни. Обмен на украинскую гривню будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока», — говорится в обращении.

Сообщалось, что электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список, утвержденый СНБО. Санкции вводятся сроком на три года.

В свою очередь, платежная система WebMoney обратилась к СНБО с просьбой отменить санкции, которые она назвала “незаконными”.