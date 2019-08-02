02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мир, Политика, Украина, Финансы
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Гривну признали самой укрепившейся в отношении к доллару мировой валютой

Гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные Reuters.

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Среди самых укрепляющихся валют также – российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, и египетский фунт – на 8%.

Самой девальвировавшей валютой к доллару (15%) стало аргентинское песо. Второе место с конца занимает шведская крона – она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в антитоп-3 – южнокорейский вон (6,9%).

Гривна сильно укрепилась к доллару благодаря активной скупке иностранными инвесторами украинских гособлигаций. В конце июля курс достиг отметки около 25 грн/$, что в последний раз фиксировали в 2016 году. 2 августа в банках доллар торгуется по 25,37/25,65 грн.

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