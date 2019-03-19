Гривну стали подделывать в два раза меньше

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный банк Украины констатирует уменьшение в 2018 году количества изъятых из обращения поддельных банкнот гривны на 30%, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Ситуация по изъятию поддельных банкнот национальной и иностранной валюты в Украине контролируема и не имеет угрожающий характер. Система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира. По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем даже снижение количества и суммы подделки банкнот гривны на 30% и 41% соответственно”, – подчеркнул директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

По данным НБУ, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составила 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 0,00036%.

“То есть на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году – 3,6 шт. подделок)”, – уточнили в НБУ.