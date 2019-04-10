Грізний Нацкорпус демонстрировал Киеву либеральный акционизм и пугал Порошенко розовыми шариками

10.04.2019, Киев, Игорь Петров

Национальный корпус провел очередную «акцию протеста» в Киеве против коррупции в «Укроборонпроме».

Собравшись в две колонны, каждая численностью более сотни человек, активисты нанесли визиты в Генпрокуратуру, МВД и СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В обоих учреждениях они передали свои требования, которые касались наказания виновных в коррупции и расследования ее фактов.

Во время воинственного дефиле активисты кричали «Свинарчуков за решетку!», «Вместе и до конца!», «Слава нации – смерть врагам!».

После этого обе колонны пришли под Администрацию президента, где провели митинг и выпустили в небо розовые воздушные шарики, на которых были нарисованы зачеркнутые свиньи и подпись «Свинарчуков за решетку!».

«Такую тварь как Порошенко не надо просить. Он на наши просьбы не обратит никакого внимания. Его надо выкинуть, сорвать с кресла, к которому он уже прирос, и выкинуть на улицу. Подальше от Украины. Потому что таким мерзавцам в такой стране как наша славная Украина не место. Надо собираться с силами и вышвырнуть эту тварь», – страшно грозил один из выступающих.

В завершении акции возле Администрации президента был показан фильм о коррупции в украинской армии. Мероприятие прошло без инцидентов.