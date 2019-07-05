05.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Финансы
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Гройсман намерен содрать с России деньги на восстановление Донбасса

Украина будет добиваться, чтобы восстановление разрушенной за годы войны инфраструктуры Донбасса происходило полностью за счет Российской Федерации.

Об этом у эфире телеканала 1+1 заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на это нужно будет выделить сотни миллиардов долларов.

«Что касается восстановления Донбасса, нужно не забывать одну вещь. Я считаю, что затраты на восстановление Донбасса, а это десятки, может быть, и сотни миллиардов долларов, должна нести Российская Федерация. И мы должны добиться того, чтобы она заплатила за каждое разрушенное человеческое имущество и всю разрушенную инфраструктуру Донбасса», – заявил Гройсман.

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